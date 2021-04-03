Европа объявила набор в астронавты: заявки могут подать все, в том числе люди с инвалидностью
Foto: Skeeze / cc

Начат прием заявок на отбор астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА). Оно ищет не только астронавтов любого пола, но еще и объявило вакансии "параастронавтов".

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Это первый проект такого рода, который призван ликвидировать преграды для людей с инвалидностью в исследовании космоса.

"Мы очень серьезно воспринимаем задачу представлять все части нашего общества", — подчеркивает Дэвид Паркер, директор Отдела исследования людей и роботов ЕКА. "Многообразие работников ЕКА распространяется не только на происхождение, возраст, опыт и пол астронавтов, но и на физические особенности. Чтобы реализовать эту мечту, вместе с отбором астронавтов я начал проект предварительного испытания параастронавтов. Пришло время для этого нового вызова", — считает он.

Подавать заявки можно с 31 марта по 28 мая. Претенденты будут отбираться в ходе шести этапов. Планируется, что кандидаты на полет в космос будут объявлены в октябре 2022 года.

Более подробную информацию о вакансиях можно посмотреть здесь:
https://jobs.esa.int/

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