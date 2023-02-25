Европа ужесточила санкции против России в годовщину вторжения в Украину

Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину. Новые ограничения приурочены к годовщине войны и носят больше символический характер. Основные санкции ЕС давно уже ввел, и теперь его главная задача — убедиться в том, что они работают.

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Беспрецедентные финансовые, торговые, нефтяные и персональные ограничения против России, ее президента Владимира Путина и зависимых от него чиновников, бизнесменов и госкомпаний призваны помешать Кремлю финансировать захватническую войну в Европе и помочь Украине отбиться от агрессора.

"Члены Евросоюза совместным решением ввели наиболее мощные и далеко идущие санкции, чтобы помочь Украине победить в войне, — заявила в твиттере председательствующая в ЕС Швеция. — ЕС сохраняет единство и плечом к плечу стоит рядом с Украиной и украинским народом. Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо".

Полный список санкций будет опубликован позже.

Предыдущим, девятым пакетом в декабре прошлого года Евросоюз ответил на решение Путина переключиться на бомбежки мирной инфраструктуры и населения Украины после нескольких поражений на фронте. Уже тот набор ограничений оказался скромным.

Новый пакет должен сократить торговлю ЕС с Россией еще примерно на 11 млрд евро, подсчитала Еврокомиссия. В него, как и ожидалось, попали следующие санкции:

расширение списка товаров, которые запрещено продавать в Россию, прежде всего, электроники, транспортных спецсредств, деталей машин, запчастей для грузовиков, а также товаров для строительного сектора, которые могут применять российские военные;

включение в санкционный список еще нескольких российских банков — агентство Reuters пишет, что от международной системы платежей SWIFT будут отключены Альфа-банк, "Тинькофф", ранее в прессе предполагали, что среди попавших под санкции банков будет также Росбанк;

расширение запрета на экспорт продукции двойного назначения за счет десятков электронных компонентов;

включение в санкционный список военных, пропагандистов и причастных к насильственному вывозу украинских детей в Россию.

ЕС латает дыры для обхода санкций

Санкции в годовщину войны ужесточили и Британия, и США — но тоже символически. Например, британцы включили в санкционный список руководство Росатома, но не сам Росатом, несмотря на то, что российская госкомпания в этой стране не работает.

Одновременно "Большая семерка" развитых стран пообещала в пятницу усиливать санкционное давление на Россию, но не сообщила, как и когда.

Однако главные санкции все же — европейские. Поскольку не США, не Япония и не Британия, а ЕС — главный, ближайший и крупнейший довоенный торговый партнер России.

По той же причине 27 членов ЕС страдают от экономической войны с Россией больше, чем США или другие страны Запада. Оттого каждый новый раунд санкций наталкивается на сопротивление внутри крупнейшего в мире политического союза с населением 450 млн человек.

Поэтому переговоры о десятом пакете затянулись до последнего. Но еще до их завершения фокус сместился от обсуждения новых санкций к главному вопросу для Европы — о том, как работают уже введенные санкции.

Перед финальным раундом 12 из 27 стран ЕС подготовили обращение, в котором призвали перекрыть каналы обхода санкций. Для этого они предлагают теснее сотрудничать между собой в сборе и анализе информации, а остальным странам пригрозить последствиями, если они будут помогать России обходить ограничения.

"Мы должны послать четкий сигнал гражданам и компаниям из третьих стран: материальная поддержка армии и военно-промышленного комплекса России чревата потерей доступа на европейский рынок", — цитирует Reuters обращение, под которыми подписались Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды.