Европарламент дал зеленый свет цифровым Covid-сертификатам в Европе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В среду депутаты Европарламента поддержали пакет мер по введению на территории Евросоюза зеленого сертификата, который упростит передвижение внутри ЕС во время пандемии Covid-19.

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Зеленый сертификат в виде QR-кода будут выдавать национальные власти стран ЕС бесплатно. Общая информационная система обеспечит работу сертификатов на всей территории ЕС, а также исключит возможность подделки. Система сертификатов начнет работу 1 июля 2020 года и будет в силе в течение 12 месяцев.

Сертификат подтверждает, что конкретный человек получил вакцину от Covid-19, недавно сдал негативный тест или ранее переболел этой болезнью. При этом наличие сертификата не будет обязательным условием для передвижения внутри ЕС. Страны Евросоюза не будут иметь права вводить дополнительные ограничения для обладателей сертификатов (например, карантин, самоизоляция или тестирование) до тех пор, пока этого не требуют интересы общественного здоровья.

Все страны ЕС обязаны принимать сертификаты от европейцев, которые получили прививку в другой стране ЕС, если вакцина одобрена Европейским медицинским агентством (EMA). На уровне местных властей разрешено принимать сертификаты людей, которые получили прививку другими препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

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