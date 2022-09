Европарламент объявил Венгрию электоральной автократией

Депутаты Европейского парламента (ЕП) осудили "преднамеренные и систематические усилия" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. В пресс-релизе, опубликованном в четверг, 15 сентября, сообщается, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией".

Hungary can no longer be considered a full democracy, say Parliament members. They also call on the EU to withhold recovery funds until the country complies with EU recommendations and court rulings. Find out more: https://t.co/aPpY65YK0n pic.twitter.com/cSZiHok3cq