Европарламент объявил Венгрию электоральной автократией

Депутаты Европейского парламента (ЕП) осудили "преднамеренные и систематические усилия" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. В пресс-релизе, опубликованном в четверг, 15 сентября, сообщается, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией".

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Hungary can no longer be considered a full democracy, say Parliament members. They also call on the EU to withhold recovery funds until the country complies with EU recommendations and court rulings. Find out more: https://t.co/aPpY65YK0n pic.twitter.com/cSZiHok3cq — European Parliament (@Europarl_EN) September 15, 2022

"Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима электоральной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам", — отмечают евродепутаты.

Документ, принятый в четверг, 433 голосами "за" при 123 "против" и 28 воздержавшихся, основывается на отчете, посредством которого ЕП еще в 2018 году инициировал процедуру по статье 7 в отношении Венгрии — об угрозе ценностям ЕС.

"Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства права в Венгрии", — заявила докладчица ЕП Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Что требуют евродепутаты?

Евродепутаты считают, что бездействие ЕС в отношении развития ситуации в Венгрии усугубило откат в сфере демократических ценностей. Они призвали Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты.

В частности, депутаты потребовали, чтобы были удержаны средства, которые выделяются на антикризисное восстановление экономики страны. Европарламент также выступил за пересмотр выплат из фондов сплочения, пока Венгрия не исполнит рекомендации ЕС, постановления Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал журналистам, что Европарламенту следовало бы заниматься другими вопросами, а не повторять "всякого рода лживые обвинения против Венгрии". Он назвал "грубым оскорблением граждан Венгрии" ставить под сомнение действенность демократии.