Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

За соответствующую резолюцию в четверг, 15 декабря, проголосовали 507 депутатов Европарламента, против выступили 12, передает корреспондент Deutsche Welle из Страсбурга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Аналогичное решение уже приняли целый ряд стран. 30 ноября за соответствующую резолюцию проголосовал бундестаг ФРГ. "Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине XX века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", — заявили в Берлине.

Голодомор как геноцид

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.