Европарламент призвал страны ЕС узаконить однополые браки

Однополые браки или зарегистрированные в одной из стран Европейского союза (ЕС) партнерские отношения должны признаваться и в других государствах ЕС. Кроме того закон должен относиться к ним так же, как и к разнополым бракам. Об этом говорится в новой резолюции Европейского парламента (ЕП).

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За резолюцию проголосовали 387 депутатов, 161 человек выступил против и 123 от голосования воздержались.

ЕС должен устранять препятствия, с которыми сталкиваются представители LGBTQI+ на пути осуществления основных прав, указано в документе.

В резолюции указано, что браки или зарегистрированные в одной из стран ЕС партнерские отношения, должны быть признаны и в других европейских государствах. Закон должен рассматривать такие союзы так же, как и традиционные браки.

Депутаты ЕП ссылаются на решение Суда ЕС по делу Coman & Hamilton: в нем указано, что понятие "супруг" в правовом акте о свободном передвижении должно относиться и к однополым партнерам. Отмечается, что Европейская комиссия (ЕК) должна принять принудительные меры в отношении Румынии, где правительство не внесло поправок в законодательство в связи с этим постановлением.

Резолюция также призывает все страны ЕС признать законными родителями тех взрослых, которые указаны в свидетельстве о рождении ребенка. Депутаты ЕП хотят, чтобы LGBTQI+ семьи имели такое же право на воссоединение, которое имеют разнополые пары и семьи. По словам авторов документа, это необходимо для того, чтобы дети не стали лицами без гражданства, если решат переехать в другую страну ЕС.

Наконец, депутаты ЕП призывают ЕК решить проблему дискриминации, с которой сталкиваются представители LGBTQI+ в Польше и Венгрии, и продолжить процедуры ЕС, направленные против этих стран.