Европарламент призывает США гарантировать право на законный и безопасный аборт

Европейский парламент осуждает ухудшение прав женщин на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире, в том числе в США и в некоторых странах ЕС — и призывает обеспечить доступность безопасного аборта. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь Европейского Парламента в Латвии Янис Крастиньш.

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В среду в ЕП прошло пленарное заседание, после которого 364 депутатов проголосовали "за", а 154 — "против" принятия резолюции, которая призывает Верховный суд США оставить в силе постановление по знаменательному делу "Роу против Уэйда" 1973 года, защищающее право на аборт в Конституции США.

Европарламент призывает президента США Джо Байдена и его администрацию обеспечить доступ к безопасным и законным абортам и призывает правительство штата Техас отменить закон Сената. Другим штатам США, где действуют похожие законы, следует согласовать их с международно защищаемыми правами женщин, считают в Европейском парламенте.

Запреты на аборт тяжелее всего влияют на женщин, живущих в бедности, которые не могут позволить себе добраться до клиники репродуктивного здоровья в другом штате, и подвергают в опасность свою жизнь и здоровье, проводя небезопасные процедуры.

Решение США может повлиять на весь мир, так как страны, зависимые от поддержки США в области программ общественного здоровья, могут также сменить свою позицию об абортах и других правах репродуктивного здоровья, считают в Европарламенте.

Европейская внешнеполитическая служба, а также Европейская комиссия и все страны-участницы ЕС должны стремиться компенсировать возможное сокращение финансирования в США сексуального и репродуктивного здоровья — и сделать доступ к безопасным и легальным абортам приоритетом во внешних отношениях, считают в ЕП.

Также Европарламент призывает страны-участницы обеспечить безопасное убежище врачам, которым может угрожать юридическое преследование или другие притеснения в связи с их законной деятельностью по оказанию помощи по прерыванию беременности.

Депутаты призывают страны Евросоюза декриминализировать аборты и сделать безопасные и легальные аборты доступными без дискриминации.

Во многих странах действует так называемая "клаузула совести", которая позволяет врачам и медучреждениям отказаться делать аборт на основании личных или религиозных убеждений — в результате возникает угроза для жизни и здоровья женщин. ЕП напоминает, что клаузула часто используется также в ситуациях, когда любое промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье пациента.

Почти все случаи смерти женщин, связанные с небезопасными абортами, происходят в странах, где действует строгое ограничение на аборты, говорится в резолюции ЕП. В случае запрета количество смертей от небезопасных абортов может увеличиться на 21%.