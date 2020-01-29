Европарламент проголосовал за сделку по Brexit

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает пресс-служба Европарламента в Twitter.

Финальное голосование по документу состоялось 29 января на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе. За сделку по Brexit проголосовал 621 евродепутат, против — 49. Итоги голосования позволят Великобритании покинуть ЕС 31 января.

Впрочем, для завершения процесса ратификации сделки со стороны ЕС ее должен утвердить Совет Евросоюза. Если возражений не будет, то в соответствии с планом премьера Бориса Джонсона, который был одобрен парламентом в декабре прошлого года, Британия официально покинет Евросоюз в эту пятницу.

Напомним, законопроект о Brexit был одобрен Палатой общин Британии 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокирование Brexit.

Вскоре королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit, подписав принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза.

Великобритания готовится выйти из состава ЕС спустя почти четыре года после референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за Brexit.