Европарламент проголосовал за запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году

Парламентарии поставили и промежуточную цель — сократить выбросы вдвое к 2030 году. Теперь решение будут обсуждать со странами ЕС.

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8 июня депутаты Европейского парламента поддержали предложение Еврокомиссии, направленное на достижение нулевых выбросов для легковых автомобилей и фургонов к 2035 году . Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента.

Запрет на будущую продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями поддержали 339 парламентариев, 249 проголосовали "против", еще 24 воздержались. Часть парламентариев предлагала более мягкий вариант закона, который позволил бы использовать гибридные двигатели, однако эти поправки в итоге не поддержали.

Европейские законодатели также поставили промежуточную цель по снижению выбросов — на 55% для автомобилей и 50% для фургонов в 2030 году по сравнению с 2021-м. Как отмечает France 24, ранее этот целевой показатель составлял 37,5%. Всего на автомобили приходится 12% выбросов CO2 в ЕС.

В пресс-релизе Европарламента уточняется, что принятый в среду текст станет основой для переговоров с государствами-членами ЕС. Как сообщает Politico, министры окружающей среды встретятся на саммите в Люксембурге в конце июня.