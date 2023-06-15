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Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 15 июня, Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны и провести его в сжатые сроки.

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До обретения Украиной полноправного членства, говорится в документе, ее союзники — ЕС, НАТО и другие партнеры — должны совместно с Киевом создать временный механизм гарантий безопасности, который должен быть внедрен сразу после войны.

За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 — воздержались.

Евродепутаты также выразили надежду, что Еврокомиссия скоро даст положительное заключение относительно выполнения Украиной семи рекомендаций, предусмотренных для стран-кандидатов, и переговоры о вступлении Украины в ЕС можно будет начать уже в этом году.

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BBC News Русская служба:

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