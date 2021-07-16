Европарламент рекомендовал ЕС подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму

Комитет Европарламента по иностранным делам предложил Евросоюзу подготовиться к непризнанию парламентских выборов в России, если они пройдут с нарушением демократических норм и международного права. Об этом со ссылкой на пресс-релие Европарламента пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

15 июля Европарламент утвердил текст доклада о направлении политических отношений между Россией и ЕС. За документ проголосовали 56 депутатов, девять выступили против, пятеро воздержались.

В заявлении подчеркивается, что Европарламент проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина, который является "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами".

В черновике доклада говорится, что ЕС также должен быть готов к отключению России от платежной системы SWIFT, если она "продолжит" агрессию в отношении стран и партнеров Евросоюза.

Европарламент призвал сократить зависимость ЕС от российских нефти, газа и другого сырья, а также усилить борьбу с потоками "грязных денег" из России и наращивать потенциал для выявления финансовых активов российских "автократов и олигархов", "скрытых" в странах ЕС.

По мнению депутатов Европарламента, ЕС также должен создать альянс с США и другими партнерами в противовес "усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка". Кроме того, стратегия предлагает продолжать поддержку соседних с Россией стран.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В этот раз трансляции с избирательных участков будут недоступны для обычных граждан и СМИ. Доступ к ним через служебный портал получат только избиркомы, кандидаты и партии.