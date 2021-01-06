Европейская комиссия одобрила вакцину Moderna для использования в ЕС

Европейская комиссия в среду одобрила разработанную компанией Moderna вакцину против Covid-19 для использования в Европейском союзе (ЕС), сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы предоставляем европейцам безопасные и эффективные вакцины против Covid-19", — заявила Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Еврокомиссия заказала 160 млн доз вакцины Moderna.

Несколькими часами ранее использование Moderna в ЕС было одобрено Европейским агентством лекарственных средств.

Разработанная американской компанией Moderna вакцина в ходе испытаний показала эффективность 94,1%.

Вакцина Moderna стала второй вакциной против Covid-19, одобренной для использования в ЕС, после разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины, которая была одобрена в декабре.

Директор Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом, который поможет преодолеть пандемию.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что одобрение вакцины Moderna является хорошей новостью для Еврокомиссии, которая активно пытается расширить вакцинацию в ЕС, где она по сравнению с США, Великобританией и Израилем пока идет достаточно медленными темпами.