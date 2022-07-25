Европейские профсоюзы призвали ограничить температуру, при которой можно работать на открытом воздухе

На западе и юге Европы в последние недели установилась рекордно высокая температура, однако во многих странах это не считается достаточно веским поводом для изменения рабочего графика. Из-за несовершенства законодательства люди умирают прямо во время смен — профсоюзы считают, что законодательство необходимо изменить.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После того, как на прошлой неделе в Мадриде трое рабочих умерли после смены на жаре, профсоюзы обратились к Еврокомиссии с требованием ограничить максимальную температуру для работающих вне помещений. Об этом сообщает AFP.

"Рабочие ежедневно находятся на переднем крае климатического кризиса, и им нужна защита, соответствующая постоянно растущей опасности экстремальных температур", — сказал Клаес-Микаэль Шталь, заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC). Он призвал ввести общеевропейские стандарты, которые смогут защитить трудящихся из группы риска.

ETUC обращает внимание, что в подавляющем большинстве европейских стран нет ограничений, касающихся максимальной температуры на рабочем месте. Среди немногочисленных исключений — Бельгия, Венгрия и Латвия. Во Франции, где ограничений нет, в 2020 году 12 человек погибли на работе из-за воздействия высокой температуры.

На прошлой неделе, когда температура достигала 40°C, в Мадриде скончались 60-летний дворник и 56-летний работник склада, еще один рабочий умер в пригороде испанской столицы. Городские власти договорились с местными профсоюзами, что неавтоматизированная уборка улиц будет производиться только при температуре ниже 39°C.

"Политики не могут продолжать игнорировать опасность для самых уязвимых работников, сидя в своих кондиционируемых офисах", — считает Шталь.