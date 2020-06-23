Европейские театры поддержали Сереберенникова

Художественные руководители крупнейших оперных театров Германии и Швейцарии шокированы тем, какую меру наказания озвучило гособвинение в Мещанском суде Москвы.

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Мещанский суд Москвы приступил к прениям сторон по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" в понедельник, 22 июня. Гособвинение запросило у суда шесть лет колонии общего режима для Кирилла Серебренникова. Узнав об этом, мы обратились в немецкие театры, где работал российский режиссер, за комментариями.

Художественный руководитель Государственного оперного театра Штутгарта Виктор Шонер в ответ на запрос DW так прокомментировал заявление прокуратуры: "Я в ужасе и желаю Кириллу Серебренникову мужества, сил и веры в победу". Художественный руководитель Государственного оперного театра Гамбурга Жорж Дельнон также заявил, что его беспокоит судьба Кирилла Серебренникова, а также, что он "шокирован и глубоко возмущен тем, какую меру наказания потребовало обвинение".

Худрук и главный режиссер берлинского театра Komische Oper Berlin Барри Коски заявил DW: "Я возмущен скандальными новостями о том, что нашему другу и любимому коллеге Кириллу Серебренникову грозит шестилетний срок. Это — международный скандал. И мы, международное театральное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы убедить власти, преследующие Кирилла, остановить этот процесс".

Художественный руководитель оперного театра Цюриха Андреас Хомоки так комментирует ситуацию: "Приговор, запрошенный прокурором в отношении Кирилла Серебренникова, — в высшей степени шокирующий. Если московский суд поддержит сторону обвинения, умрут последние остатки надежды на конституционное право в России. Для страны, которая так гордится своим искусством, такое решение стало бы еще одним шагом в изоляцию".

Что и где ставил Серебренников

На сцене Штутгартской оперы Серебренников поставил "Саломею" в 2015 году. На 2017 год там же была запланирована премьера романтической оперы "Гензель и Гретель", однако в полном объеме постановку осуществить не удалось из-за ареста российского режиссера в Москве. На сцене Гамбургской оперы Серебренников поставил в прошлом году "Набукко" — удаленно, находясь под домашним арестом в Москве.

Сцена берлинского оперного театра Komische Oper Серебренникову также хорошо знакома: в 2012 году здесь был поставлен музыкально-театральный эксперимент "American Lulu", а в 2016 году в Берлине состоялась премьера "Севильского цирюльника" в постановке российского режиссера. На июнь этого года также была запланирована громкая премьера, но новую берлинскую постановку пришлось отложить из-за пандемии.

В Цюрихском оперном театре Серебренников в 2018 году поставил оперу Моцарта "Cosi fan tutte" — не отходя от своего рабочего стола в Москве. Репетиции на месте проводил его соавтор Евгений Кулагин. Постановка стала первым подобным опытом удаленной режиссерской работы в мире и имела грандиозный успех.

Серебренников неоднократно ставил и в Латвии. В 2010-м это были "Мертвые души" Гоголя, получившие местную театральную премию "Ночь лицедеев" в номинации "Спектакль года", в 2012-м — спектакль "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера, а в 2015-м — постановка "Сны Райниса", приуроченная к 150-летию. В 2017 году — "Ближний город" по современному литовскому Мариусу Ивашкявичусу. Все в Национальном театре.