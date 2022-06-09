Европейский центральный банк взял курс на повышение учетных ставок

В июле банковская ставка в еврозоне возрастет впервые за 11 лет. В дальнейшем ЕЦБ считает уместным постепенное, но устойчивое повышение процентных ставок.

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По итогам заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), состоявшегося в четверг, 9 июня, представители регулятора приняли решение сохранить базовую ставку по кредитам в еврозоне на уровне 0%. Вместе с тем, регулятор намерен впервые за 11 лет постепенно поднимать базовую ставку на фоне высокой инфляции. В частности, представители ЕЦБ заявили о возможном росте базовой ставки на 25 пунктов в июле и ее повторной корректировке в сентябре. "Калибровка этого повышения ставки будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции. Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании уместно будет увеличить прирост",- говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

После сентября, исходя из текущей оценки, Совет управляющих ожидает, что будет уместным постепенное, но устойчивое дальнейшее повышение процентных ставок. ЕЦБ готов скорректировать все свои инструменты, включив в них гибкость, если это оправдано, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ повысил прогнозы по инфляции

Согласно новым прогнозам экспертов Центробанка, уровень инфляции в еврозоне в 2022 году составит 6,8%, в 2023 — 3,5%, в 2024 — 2,1%. Эти показатели превышают цифры из опубликованного в марте отчета регулятора (2022 — 5,1%, 2023 — 2,1%, 2024 — 1,9%).

Неоправданная агрессия России в отношении Украины продолжает давить на экономику в Европе и за ее пределами, говорится в отчете ЕЦБ. Это подрывает торговлю, приводит к нехватке материалов и способствует росту цен на энергоносители и товары. Данные факторы будут по-прежнему сказываться на уверенности и сдерживать рост, особенно в краткосрочной перспективе. Тем не менее, отмечает регулятор, существуют условия для дальнейшего экономического роста благодаря продолжающемуся открытию экономики, сильному рынку труда, фискальной поддержке и сбережениям, накопленным во время пандемии.