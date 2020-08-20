Европейский "Джордж Флойд": в Бельгии разгорается скандал вокруг смерти гражданина Словакии

В Бельгии разгорается скандал вокруг жестких действий сотрудников полиции, которые, возможно, привели к смерти гражданина Словакии Йозефа Хованеца. Видео, сделанное камерой наблюдения в аэропорту Шарлеруа 23 февраля 2018 года, опубликовало издание Het Laasste Niews.

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По данным издания, Хованец был задержан на борту самолета в связи с неподобающим поведением в салоне. На видео можно увидеть, как задержанный, который находится в изоляторе в аэропорту, бьется головой о стену до тех пор, пока не разбивает лицо в кровь. После этого в камеру заходят сотрудники полиции.

Один из полицейских просидел на грудной клетке задержанного 18 минут. На видео также видно, как сотрудники полиции смеются, а женщина-офицер делает жест, похожий на нацистское приветствие. Затем в камере появляются медики, которые делают мужчине массаж сердца.

Хованец был доставлен в больницу, впал в кому и умер на следующий день. Видеозапись этого инцидента до сих пор не публиковалась. Вдова Хованеца Генриета заявила газете, что семье неизвестно, почему полиция действовала настолько жестко. Вскрытие показало, что следов алкоголя или наркотиков в организме мужчины нет.

Расследование до сих пор продолжается. Генриета Хованцова заявила газете, что требует замены судьи. Представитель аэропорта Шарлеруа отметил, что участвовавшие в инциденте офицеры были допрошены, но в связи с Covid-19 расследование затянулось. В полиции изданию сообщили, что женщина-офицер, которая продемонстрировала нацистский жест, будет отстранена от службы с 20 августа.