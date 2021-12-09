Европейское агентств лекарств: случаи заболевания "омикроном" протекают преимущественно легко
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств в четверг сообщило, что случаи заболевания, вызванного новым штаммом Covid-19, протекают преимущественно легко. Однако предупреждает, что нужно продолжать исследование на предмет того, может ли "омикрон" вызывать тяжелые формы болезни.

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"Случаи преимущественно легкие, однако нам еще нужно собрать подтверждения, чтобы установить, насколько спектр тяжести заболевания, вызываемого "омикроном", отличается от до сих пор циркулировавших вариантов", — заявил руководитель стратегией вакцинации Европейского агентства лекарств Марко Кавалери.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, насколько эффективны против "омикрона" вакцины.

"Сейчас у нас нет достаточного массива данных о влиянии этого варианта на эффективность вакцины, однако мы непрерывно ведем исследования, собирая доказательства", — указал Кавальери.

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