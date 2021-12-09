Европейское агентств лекарств: случаи заболевания "омикроном" протекают преимущественно легко

Европейское агентство лекарств в четверг сообщило, что случаи заболевания, вызванного новым штаммом Covid-19, протекают преимущественно легко. Однако предупреждает, что нужно продолжать исследование на предмет того, может ли "омикрон" вызывать тяжелые формы болезни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Случаи преимущественно легкие, однако нам еще нужно собрать подтверждения, чтобы установить, насколько спектр тяжести заболевания, вызываемого "омикроном", отличается от до сих пор циркулировавших вариантов", — заявил руководитель стратегией вакцинации Европейского агентства лекарств Марко Кавалери.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, насколько эффективны против "омикрона" вакцины.

"Сейчас у нас нет достаточного массива данных о влиянии этого варианта на эффективность вакцины, однако мы непрерывно ведем исследования, собирая доказательства", — указал Кавальери.