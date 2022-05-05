Европейское агентство авиационной безопасности: война в Украине угрожает гражданским авиаперевозкам

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило о возросшем риске для авиаперевозок в связи с конфликтом в Украине, включая вероятность случайных ударов по гражданским самолетам и кибератак.

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"Как показывает пример предыдущих войн, в зонах боевых действий нетрудно перепутать цели. Этот риск присущ всем сторонам конфликта, — говорится в официальном заявлении EASA. — Если добавить к этому вероятность глушения навигационных приборов или средств идентификации воздушных судов, то нетрудно представить вероятность ракетной атаки на мирный самолет".

В отчете EASA говорится также о новых рисках, связанных с активизацией военных операций вблизи гражданских аэропортов.

"Военные беспилотники и самолеты, задействованные в зоне конфликта, могут случайно зайти в воздушное пространство, используемое гражданской авиацией", — говорится в заявлении агентства.