Европейское агентство лекарств: число случаев сокращается, но пандемия продолжается

За последние недели число случаев заболевания Covid-19 и смертей от коронавируса в Европе снизилось, но пандемия все еще продолжается. Об этом заявило Европейское агентство лекарств (EZA), призвав страны Европы начать программы ревакцинации.

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С приходом осени следует подготовиться к новой волне болезни, аналогичной тому, что происходило в последние два года, отметил руководитель стратегии вакцинации EZA Марко Каваллери. Точных цифр EZA не предоставило.

Тем временем президент США Джо Байден в воскресенье на интервью в передаче CBS заявил, что в США пандемия закончилась.

"Пандемия закончилась. У нас по-прежнему есть проблема с Covid-19. Мы еще много работаем (..), но пандемия закончилась", — сказал президент.

Однако EZA считает, что пандемия продолжается, и представители агентства подчеркивают важность подготовки адаптированных вакцин для ревакцинации.

На прошлой неделе EZA одобрило первую адаптированную вакцину против Covid-19 от Pfizer/BioNTech, предназначенную для защиты как от омикронных подтипов BA.4 и BA.5, так и от исходного штамма вируса.

Недавно EZA также одобрила вакцины, которые компании Pfizer и Moderna адаптировали для омикронного подтипа BA.1.

Несколько стран, таких как Португалия и Дания, уже проводят вакцинацию этими вакцинами, но в других европейских странах, включая Нидерланды и Венгрию, жители не хотят делать еще одну прививку от Covid-19.

