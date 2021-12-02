Европейское агентство лекарств может разрешить использование еще одной вакцины от Covid-19

В четверг, 2 декабря, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру ускоренной оценки вакцины от Covid-19, которую разработала французско-австрийская биотехнологическая компания Valneva.

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Европейская комиссия (ЕК) уже подписала договор, который предусматривает, что компания поставит Европейскому союзу (ЕС) до 60 миллионов доз вакцины.

В вакцине Valneva используется инактивированный вирус вместо новой технологии передачи РНК, которая применяется в вакцинах Pfizer/BioNTech и Moderna. ЕMA сообщило, что вакцина Valneva вырабатывала антитела к коронавирусу в ходе исследований.

"Комитет EMA по медикаментам для человека начал рассмотрение вакцины от Covid-19 — VLA2001. Ее разработала Valneva", — сообщил базирующийся в Амстердаме регулятор, добавив, что агентство "оценит данные, когда они будут доступны, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски".

В вакцине Valneva использован метод деактивированного вируса, который применяется в большей части вакцин от гриппа и во многих предусмотренных для детей вакцинах. Должностные лица отрасли здравоохранения надеются, что это поможет снизить скептицизм по поводу вакцин, который был вызван использованием новейших технологий.

Агентство указало, что сложно прогнозировать сроки проведения оценки, однако процесс может быть быстрее, чем обычно, поскольку часть работы уже была сделана во время первоначальной оценки.

Обычно от оценки до утверждения вакцины проходит несколько месяцев, хотя для вакцин, разработанных, например, в России и Китае эти сроки более длительные.

10 ноября ЕК объявила, что с Valneva заключен договор на поставку 27 миллионов доз вакцин в следующем году и 33 миллионов доз в 2023 году.

Хотя цена акций Valneva после заявления EMA выросла, падение цены акций, которое компания пережила в сентябре, не было полностью компенсировано. В сентябре Великобритания отменила заказ на 100 миллионов доз и цена акций предприятия снизилась наполовину.

Компания из Нанта получила поддержку правительства Франции, которое разочаровано тем, что фармацевтический гигант Sanofil и Институт Пастера не смогли внести имя Франции в историю вакцин от Covid-19.

До сих пор EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса для совершеннолетних жителей ЕС.

В разработанной американской компанией Pfizer и немецким предприятием BioNTech вакцине используется технология передачи РНК. По такому же методу работает вакцина американской фармкомпании Moderna. Тем временем вакцина, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, работает на технологии вирусных векторов. Аналогичный метод использован в вакцине американского предприятия Johnson&Johnson.

В течение ближайших недель ожидается решение EMA по вакцине американской компании Novavax.