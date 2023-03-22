Европол обнаружил в Болгарии неизвестную картину Джексона Поллока

Болгарская полиция и греческие спецслужбы под руководством Европола в ходе следственных действий против преступников, занимающихся контрабандой культурных ценностей, обнаружили ранее неизвестную картину американского экспрессиониста Джексона Поллока. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на болгарские СМИ.

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Подлинность картины подтвердила предварительная экспертиза — были проанализированы стиль написания, использованные цвета и материалы, в правом нижнем углу обнаружили подпись Поллока. Предположительно, работа была создана во второй половине 1940-х годов. Болгарская прокуратура уже заявила, что намерена провести дополнительные проверки.

По данным издания 24chasa, на черном рынке картина могла стоить около 10 млн долларов (9,27 млн евро). На аукционе цена этой работы Поллока могла достичь 50 млн долларов (46,35 млн евро).

Первоначально болгарские правоохранительные органы возбудили дело о краже картины, однако впоследствии переквалифицировали его на статью о "преступлении против культурной ценности". Помимо Софии, следственные действия прошли в Афинах и на Крите, где было изъято еще пять картин "известных художников".

Американский художник Джексон Поллок — один из основоположников абстрактного экспрессионизма. Он скончался в августе 1965 года в возрасте 44 лет. Работа Поллока "No. 17А" (на заглавной фотографии) входит в десятку самых дорогих картин, когда-либо проданных на аукционах, — в 2015 году миллиардер Кеннет Гриффин заплатил за нее 200 млн долларов.