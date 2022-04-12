Европол объявил об операции по поиску российских активов и случаев обхода санкций

Европол объявил о начале с 11 апреля общеевропейской операции под названием "Оскар". Ведомство займется расследованиями в отношении активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, и случаев обхода ограничений, наложенных на Россию, сообщает Forbes.

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Полицейское ведомство Евросоюза будет содействовать таким расследованиям вместе с Евроюстом, Frontex и странами ЕС.

В сообщении отмечается, что "Оскар" — это "зонтичная операция": она будет продолжаться в течение как минимум одного года и включать в себя ряд отдельных расследований.

Операцию инициировал Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола. Полицейское ведомство ЕС будет способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований. Он также централизует для анализа всю информацию, чтобы выявить международные связи, преступные групп и новые криминальные тенденции и модели.

Европейская комиссия 8 апреля сообщила о замораживании российских и белорусских активов на сумму €29,5 млрд. Среди них яхты, вертолеты, недвижимость, принадлежащие "олигархам" из обеих стран, а также произведения искусства на €6,7 млрд.