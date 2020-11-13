Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

ЕС выделил на помощь мирным жителям Нагорного Карабаха почти 1 млн евро, заявил глава европейской дипломатии министрам иностранных дел Армении и Азербайджана.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Евросоюз готов обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей, пострадавших от конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову в ходе телефонных разговоров в четверг, 12 ноября. Брюссель уже выделил на чрезвычайную помощь почти 1 млн евро.

Глава дипломатии ЕС указал обеим сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров, отметил Боррель. Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов помочь в выстраивании долгосрочного и сбалансированного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Французский лидер в телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приветствовал прекращение боевых действий в регионе.

Карабах как яблоко раздора

Конфликт на Южном Кавказе между Арменией, Азербайджаном и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Договоренность предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами немедленной отставки Пашиняна. Протестующие считают, что главе правительства не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью. Сам премьер пообещал в ближайшие дни объяснить свои действия.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.