Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане

Европейский Союз выступает за диалог с правительством Афганистана, сформированным захватившим власть в стране радикальным исламистским движением "Талибан". Об этом заявил в Европарламенте во вторник, 14 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

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По его словам, кризис в Афганистане не закончился. "Если мы хотим каким-либо образом повлиять на то, что там происходит, нам не остается ничего иного, кроме как вступить в контакт с талибами", — сообщил Боррель.

Глава внешнеполитической структуры Евросоюза отметил, что Брюссель намерен продолжать гуманитарную помощь народу Афганистану, а также внимательно следить за тем, как новая власть правит страной. В частности, для ЕС важно соблюдение прав человека и права на образование для женщин и детей. "Возможно, говорить о правах человека — это чистый оксюморон, но мы должны спросить их об этом", — отметил Жозеп Боррель. Он также указал, что Евросоюзу следует быть готовым к волне беженцев из Афганистана, если талибы разрешат выехать оттуда всем желающим. Тем не менее, такого сильного притока, как в 2015 году, когда многие люди бежали из Сирии, не ожидается, полагает Боррель.

Талибы ждут международную помощь



По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, голод угрожает 14 млн афганцев — трети населения страны. Исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки 14 сентября призвал международных спонсоров, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Исламский банк развития, возобновить выплаты стране. По его словам, Афганистан ослаблен войнами и нуждается в международной помощи для укрепления таких областей, как образование, развитие и здравоохранение. Организация Объединенных Наций пообещала выделить на нужды афганцев более 1 млрд долларов.