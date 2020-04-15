Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Решение президента США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения вызвало осуждение и критику со стороны европейских стран и Китая.

Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии", — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020

Осудили это решение также Китай, Германия и ООН. Оно ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество против эпидемии, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге (его слова передал "Интерфакс"). Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что "обвинения [Трампа в адрес организации] не помогут". "Лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ, в том числе при разработке и распространении тестов и вакцин", — написал министр. Необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий ради победы в войне с Covid-19, и сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

РекламаЗакрыть Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

Трамп несколько раз грозил прекратить финансирование организации, являющейся органом ООН. На нее президент США возлагает ответственность за распространение нового коронавируса. О решении прекратить взносы он заявил 14 апреля.

Москва и до решения Трампа указывала на эффективность действий организации. "Любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 14 апреля. По его словам, США являются крупнейшим плательщиком взносов, который всегда имеет приоритетное кадровое представительство в структурах международных организаций. В ВОЗ, по данным Лаврова, работает большое количество американцев на ключевых постах, которые являются квалифицированными специалистами и принимают осознанные профессиональные решения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что на саммите G20 26 марта было принято общее заявление, в котором было указано, что G20 вместе с ВОЗ "решительно настроена сделать все возможное для преодоления пандемии". США на саммите представлял Дональд Трамп.

ВОЗ была учреждена 7 апреля 1948 года. США, как сообщил Трамп, ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. Вклад США, по данным организации, составляет 14,7%, второй по значимости донатор — частный фонд Билла и Мелинды Гейтс (9,76%), из стран на втором месте Великобритания (7,79%), а на третьем Германия (5,68%). Китай вносит 0,21% от общего бюджета, Россия — 0,51%.