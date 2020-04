Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Решение президента США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения вызвало осуждение и критику со стороны европейских стран и Китая.

Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии", — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.