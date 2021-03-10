Евросоюз и Лондон обвиняют друг друга в блокаде экспорта вакцины от коронавируса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Представитель ЕС вечером во вторник был вызван в британский МИД в Лондоне в с связи с обострением конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса. Причиной этого стало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне якобы блокируют поставки вакцины от Covid-19 на континент.

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В рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин, Мишель написал, что "Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран". Позже глава Евросовета добавил, что Великобритания блокирует поставки косвенным путем, отметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", — заявил вечером в четверг официальный представитель МИД. По его словам, любые заявления об этом являются некорректными. Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель.

Ранее Лондон критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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