Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси. Кто под них попадет?
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главы МИД стран Евросоюза и министерство финансов США в понедельник одновременно ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

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Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Совет министров утвердил постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Имена и названия компаний будут опубликованы позже.

Министерство финансов США в понедельник объявило, что вносит в санкционный список еще 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси, печально известный минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.

Среди 16 персон, попавших под санкции США — пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, генпрокурор Андрей Швед, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, замминистра юстиции Сергей Калиновский, начальники минской и брестской милиции Михаил Гриб и Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.

Известно, что семь человек из числа подвергшихся санкциям Евросоюза напрямую связаны с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair. В списке также фигурируют лица, причастные к фальсификациям выборов, репрессиям и пыткам. Перед заседанием в Люксембурге главы МИД ЕС провели неформальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Это будет уже четвертый пакет ограничительных мер, введенный после выборов в августе 2020 года, которые белорусская оппозиция и ЕС считают нелегитимными. В прошлом году ЕС ввели санкции в отношении 88 человек, включая самого Александра Лукашенко и высших чиновников. Окончательно решение по санкциям будет принято на саммите ЕС 24-25 июня.

"Мы продолжим планомерный путь по введению санкций против Лукашенко и его режима, — заявил глава МИД Германии Хайко Мас. — Теперь мы не ограничимся лишь санкциями против физических лиц, мы будем вводить секторальные санкции".

"Таким образом мы хотим способствовать финансовому истощению режима".

Евросоюз — второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт концерна "Белнефтехим" в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений "Беларуськалия" — 2,4 млрд долларов. "Беларуськалий" — один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что совет министров Евросоюза также единогласно поддержит более широкие секторальные санкции в отношении режима, включая запрет на продажу в Беларусь аппаратуры для наблюдения и ужесточение эмбарго на поставки оружия. Ранее Австрия пыталась смягчить санкции ЕС против Беларуси, но вскоре изменила позицию.

Очередной пакет европейских санкций готовился еще с начала года. Принудительная посадка в Минске следовавшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair, которая закончилась задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича, вызвала гнев Запада и ускорила процесс.

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