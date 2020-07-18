Брюссель обеспокоен участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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Санкции, которые ввел или угрожает ввести Вашингтон, бьют по европейским компаниям, которые ведут "легитимный бизнес", подчеркнул Боррель. Он выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов.

"Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", — отметил он.

Ранее Восточный комитет немецкой экономики — лоббистская организация, которая представляет интересы фирм из ФРГ, работающих на российском рынке, — с возмущением отреагировал на угрозу США ввести новые санкции против участников проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. "США попирают ногами свободную и справедливую конкуренцию и без зазрения совести используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", — говорится в распространенном в четверг заявлении.

В среду госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями участникам проекта "Северный поток — 2". Участники проекта подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, заявил он на брифинге в госдепартаменте. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", — сказал Помпео. Он уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток".