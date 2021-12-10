Евросоюз может в скором времени криминализировать мизогинию и хейтспич

Европейская комиссия (ЕК) разработала план создания правовой основы для криминализации хейтспича и преступлений на почве ненависти на уровне Европейского союза (ЕС), прокладывая путь общеевропейским санкциям в отношении этих явлений. Об этом пишет EUobserver.

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Инициатива была обнародована в четверг, 9 декабря. В первую очередь она нацелена на защиту женщин и ЛГБТ-сообщества, поскольку государства-члены ЕС уже обязаны криминализировать преступления, совершенные с расистскими или ксенофобскими мотивами.

Поправки к существующим правилам позволят ЕК выдвинуть закон о наказании мизогинии и насилия по отношению к ЛГБТ-сообществу в интернете и в жизни.

В комиссии заявили, что "выявлена необходимость эффективной борьбы с хейтспичем и преступлениями на почве ненависти, в частности, по признаку сексуальной ориентации, возраста и ограниченности возможностей". Пандемия Covid-19 "усилила чувства незащищенности, изоляции и страха", которые "создали атмосферу для процветания хейтспича". Эти эмоции используются против маргинализированных групп населения, что в результате приводит к росту числа преступлений на почве ненависти.

"Ненависть становится мейнстримом", — говорится в инициативе ЕК.

В предложении также указано, что в последние десятилетия в блоке резко возросло количество преступлений на почве ненависти и враждебных высказываний.

В общеевропейский список преступлений уже включены терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей и коррупция.

Однако предложенные поправки могут вызвать конфликт ЕК с правительствами Венгрии и Польши.

Консервативные Варшава и Будапешт уже использовали маргинализированные группы общества в качестве мишени и отвергали то, что они считают культурным давлением со стороны Запада. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал новое правительство Германии, в которое входят новые левые и зеленые, как "проимиграционное, прогендерное и федералистское" и имеющее "прогерманскую европейскую повестку". По его словам, Евросоюз находится на пути к становлению постхристианского и постнационального государства.

Комиссии необходима поддержка всех государств-членов, поскольку совет должен будет единогласно поддержать предложение, чтобы ЕК могла в конечном итоге выдвинуть закон о борьбе с преступлениями на почве ненависти. Однако Польша и Венгрия систематично накладывали вето на общие позиции, которые включают себя язык, защищающий гендерное равенство или ЛГБТ-сообщество.

Польша даст свою первую оценку инициативе ЕК на встрече министров юстиции в пятницу, 10 декабря.

Комиссия в своем запросе заявила, что, учитывая влияние на основные права и ценности ЕС, хейтспич и преступления на почве ненависти должны быть криминализированы на уровне Евросоюза.

Глобальный опрос 2020 года показал, что 52% молодых женщин и девочек подвергались онлайн-насилию, в том числе угрозам. Согласно докладу Агентства ЕС по основным правам, 31% мусульманских женщин, которые носят хиджаб, подвергались той или иной форме харассмента и угроз за последние 12 месяцев.

В другом опросе, на который ссылается ЕК, 47% европейских женщин указали, что они получали угрозы смерти, изнасилования и избиения. 58% опрошенных женщин были мишенью сексистских атак в соцсетях. Кроме того, журналистки гораздо чаще сталкиваются с онлайн-харассментом, чем их коллеги-мужчины.

Тем временем в отчете 2018 года было указано, что каждый десятый респондент из ЛГБТ-сообщества подвергался физическим или сексуальным нападениям.