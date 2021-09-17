Евросоюз наделит правами платформенных рабочих

Они доставляют на велосипедах заказанную еду в любую погоду, приезжают на своих машинах по вызову в любое время как такси, служат курьерами. Около 10% рабочей силы в Евросоюзе хотя бы раз предлагали такие услуги с помощью различных онлайн-платформ. В четверг евродепутаты проголосовали за то, чтобы платформенным рабочим обеспечивали надлежащий отпуск, медицинское обслуживание и равноправие, сообщает euronews.com.

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В начале этой недели суд в Нидерландах постановил, что водители сервиса Uber являются сотрудниками компании и заслуживают соответствующих прав.

В мае на сайте Uber появилось следующее заявление: "заставлять нашу компанию обращаться с водителями как со своими сотрудниками было бы гигантской потерей для всех. Uber лишится всякой гибкости, которая позволяет до сих пор многим работникам, пользующимся компьютерными приложениями, выбирать именно этот тип работы с самого начала".

После того, как Европарламент заступился за тружеников того, что называется "гиг-экономикой", Еврокомиссия должна подготовить директиву о правах платформенных рабочих. Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов призвал не подвергать их дискриминации:

"Не будет ничего инновационного в том, что эти люди будут получать зарплату ниже минимальной, будут лишены социальной защиты и трудовых прав, — сказал Людовик Воет. — На этих платформах работают люди, которые больше всего нуждаются в доходе. На рынок подобного труда приходит много молодежи, а также людей, теряющих надежду, которые долго были безработными".

Современный пролетарий на велосипеде и с заказом в смартфоне вскоре сможет подняться по социальной лестнице.