Евросоюз напомнил России о свободе слова и призвал проверить информацию о казнях в Чечне
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вербальные атаки, клеветническая кампания и запугивание чеченскими властями российского издания "Новая газета" и ее обозревателя Елены Милашиной являются неприемлемыми. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 20 марта.

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Брюссель ожидает, что власти РФ положат конец нападениям на "Новую газету" и журналистку. Кроме того, Евросоюз призвал Россию расследовать информацию, содержащуюся в статьях Милашиной о внесудебных казнях в Чечне.

Публикации Милашиной пополняют список заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне, отметили в EEAS. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь виновных к ответственности.

ЕС напомнил России о свободе СМИ и плюрализме

Евросоюз ожидает, что Россия будет придерживаться своих внутренних и международных обязательств в сфере прав человека и основополагающих свобод, подчеркнули в Брюсселе. У журналистов должна быть возможность работать в безопасности, а свобода СМИ и плюрализм лежат в основе любой демократии, напомнили в EEAS.

"Новая газета" в феврале опубликовала первую часть расследования Елены Милашиной о внесудебных расправах над 27 жителями Чечни, задержанными в 2016-2017 годах. Вторая часть была обнародована 15 марта, позднее в тот же день издание сообщило о "химической атаке" около своей редакции в Москве.

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Deutsche Welle

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