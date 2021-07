Из-за наплыва нелегальных мигрантов Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем микроблоге в Twitter.

W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:

📌border guards

📌interpreters

📌border patrols

📌helicopters

Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY