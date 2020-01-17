Евросоюз не исключает отправку солдат-миротворцев в Ливию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь обеспечить перемирие в Ливии. И при необходимости отправить туда своих миротворцев.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает военной операции Европейского Союза в Ливии. "Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил Боррель в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 17 января. Греция уже подтвердила готовность к участию в любой миротворческой миссии в Ливии.

19 января в Берлине состоится международная конференцию по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН. Незадолго до этого противоборствующие ливийские силы договорились о прекращении огня. У европейских стран нет единой позиции по ситуации в Ливии. Жозеп Боррель указал, что режим прекращения огня был подготовлен благодаря усилиям России и Турции. Это хорошая новость для жителей страны, но одновременно и свидетельство того, что у самого Евросоюза нет большого влияния на события в Ливии, указал дипломат.

Кто с кем воюет в Ливии

В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая идет до сих пор, и к фактическому двоевластию.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и 16 января начала переброску войск в Ливию.