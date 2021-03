Евросоюз обвинил Великобританию в нарушении условий соглашения о Brexit

Правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие льготного периода, который действует в отношении ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из ЕC. В Евросоюзе посчитали, что Лондон пытается искусственно продлить льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки товаров в Северную Ирландию, которая осталась частью таможенной территории ЕС, и обвинили Великобританию в нарушении условий соглашения о Brexit. Об этом сообщает Euronews.

Согласно так называемому североирландскому протоколу, ставшему частью торгово-экономического соглашения между Британией и ЕС, срок льготного периода истекает 1 апреля. Лондон в одностороннем порядке продлил его до 1 октября, сославшись на давление со стороны предпринимателей и неготовность участников рынка приспособиться к новым реалиям.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в Евросоюзе, однако потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В Евросоюзе раскритиковали принятое британскими властями решение о продлении льготного периода на полгода. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович обвинил Лондон в нарушении условий соглашения о Brexit и заявил о намерении самым серьезным образом поговорить с лордом Фростом, который в качестве главного переговорщика с ЕС заменил Майкла Гоува, поскольку последний, по мнению Бориса Джонсона, недостаточно жестко отстаивал британские интересы.

