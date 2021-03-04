Евросоюз обвинил Великобританию в нарушении условий соглашения о Brexit
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие льготного периода, который действует в отношении ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из ЕC. В Евросоюзе посчитали, что Лондон пытается искусственно продлить льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки товаров в Северную Ирландию, которая осталась частью таможенной территории ЕС, и обвинили Великобританию в нарушении условий соглашения о Brexit. Об этом сообщает Euronews.

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Согласно так называемому североирландскому протоколу, ставшему частью торгово-экономического соглашения между Британией и ЕС, срок льготного периода истекает 1 апреля. Лондон в одностороннем порядке продлил его до 1 октября, сославшись на давление со стороны предпринимателей и неготовность участников рынка приспособиться к новым реалиям.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в Евросоюзе, однако потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В Евросоюзе раскритиковали принятое британскими властями решение о продлении льготного периода на полгода. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович обвинил Лондон в нарушении условий соглашения о Brexit и заявил о намерении самым серьезным образом поговорить с лордом Фростом, который в качестве главного переговорщика с ЕС заменил Майкла Гоува, поскольку последний, по мнению Бориса Джонсона, недостаточно жестко отстаивал британские интересы.

Лорд Фрост ответил своему европейскому собеседнику, что объявленные меры есть не что иное, как "временные и технические шаги". Он объяснил, что правительство Великобритании было вынуждено изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов.

Как известно, 1 февраля 2020 года Великобритания вышла из состава ЕС. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.

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