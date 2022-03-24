Евросоюз оценивает сценарии для зимы без российского газа
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Страны ЕС должны иметь возможность скорректировать свои планы на случай прекращения поставок газа из России, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Европейская комиссия пересматривает сценарии на случай частичного и полного прекращения поставок газа из России предстоящей зимой. Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 24 марта, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, это должно помочь государствам-членам Евросоюза скорректировать планы на случай непредвиденных обстоятельств с газовыми поставками. Очевидно, что необходимо усилить координацию на уровне ЕС в области закупок и хранения газа, а также при возникновении перебоев с поставками, отметил Домбровскис.

На фоне войны России против Украины и энергетического кризиса, начавшегося в 2021 году, Еврокомиссия предложила меры обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС. Речь идет, в частности, об общих закупках газа и обязательстве по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Эти предложения утвердили на заседании ЕК 23 марта.

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