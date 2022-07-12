Евросоюз окончательно утвердил присоединение Хорватии к еврозоне
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA
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В следующем году Хорватия станет двадцатым государством еврозоны. Соответствующее соглашение было сегодня подписано на встрече министров финансов Евросоюза, сообщает Bloomberg.

"Хорватия продемонстрировала большую приверженность и настойчивость в выполнении необходимых условий для присоединения к еврозоне и достижения высокой степени устойчивого экономического сближения", — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на церемонии подписания документов.

Хорватия перейдет на евро 1 января 2023 года. Ее нынешняя валюта куна будет конвертироваться в общеевропейскую по курсу 7,5345 кун за 1 евро.

В последний раз еврозону расширяли в 2015 году, тогда в нее вошла Литва.

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