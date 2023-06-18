Евросоюз осудил планы Кремля провести выборы на территории Украины

Намерение Центральной избирательной комиссии РФ провести в сентябре на захваченных ею территориях Украины так называемые "выборы" является нарушением норм международного права. Об этом говорится в заявлении главного представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано.

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"Это еще одна тщетная попытка России придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также автономной республики Крым и города Севастополя", - подчеркивается в заявлении.

По словам Стано, такое решение "серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" и у РФ "отсутствуют законные основания для таких действий на территории Украины".

Представитель Еврокомиссии предупредил, что Россия и ее политическое руководство, а также все причастные к организации "голосования" на территории соседней страны "столкнутся с последствиями своих противозаконных действий".

"Европейский Союз по-прежнему непоколебим в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и без всяких условий вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах", - добавил Петер Стано.

ЦИК РФ 15 июня объявил о проведении 10 сентября выборов на контролируемых российскими силами территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Выборы также пройдут в Крыму.