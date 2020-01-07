Евросоюз осудил вмешательство Турции в дела Ливии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал прекратить иностранное вмешательство и осудил решение Турции отправить военных в Ливию, передает ТАСС.
Боррель сделал это заявление после встречи с главами МИД Франции, ФРГ, Британии и Италии.
Он попросил незамедлительно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство, добавив, что имеет в виду действия Турции.
"Решение Турции… вызывает наше беспокойство", — констатировал Боррель.
По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и дипломатическими методами разрешить возникший конфликт.
"Продолжение насилия не решает конфликт, но увеличивает страдание народа", — заключил он.
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.