Евросоюз планирует поделиться вакциной с третьими странами

Евросоюз создаст механизм, который позволит выделить часть заказанных им вакцин государствам-партнерам. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на ее странице в Twitter.

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"Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для стран-партнеров. Мы сделаем это как можно скорее", — передает РБК слова главы Еврокомиссии.

Таким образом ЕС применяет двойной подход, касающийся помощи с вакциной другим странам, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, во-первых, Евросоюз активно поддерживал механизм COVAX, цель которого — обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. "ЕС на данный момент является крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин", — сказала фон дер Ляйен.

"Второй путь — это механизм Евросоюза, который позволит странам-участницам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для государств-партнеров, например для государств Западных Балкан", — отметила глава ЕК. В число западнобалканских стран, которые поддерживает Евросоюз, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил регулятор. Это вакцины, разработанные американскими компаниями Pfizer и Moderna.