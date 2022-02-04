Евросоюз подготовил новые санкции для России в случае ее вторжения в Украину
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз подготовил в отношении России "значительный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций", которые будут введены в случае ее вторжения в Украину. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в интервью германскому изданию Handelsblatt и французскому Les Echos.

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Среди прочего, шаги включают закрытие доступа к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров, добавила она. В пакет входят и меры по газопроводу "Северный поток — 2". Именно от дальнейшего поведения России зависит, будет ли он введен в эксплуатацию, отметила фон дер Ляйен.

Санкции в отношении Путина не исключены

Глава Еврокомиссии не исключила экономических санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, а также лиц из его окружения и близких к Кремлю олигархов. Кроме того, штрафные меры касаются комплектующих, "которые Россия не может без труда заменить", в том числе в области искусственного интеллекта, вооружений, а также квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли".

Стягивание войск РФ к украинской границе

В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит жесткими санкциями. Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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