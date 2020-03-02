Евросоюз повысил риск заболевания коронавирусом со среднего до высокого уровня, пишет со ссылкой на Урсула фон дер Ляйен портал Еuronews.

Также стало известно, что Еврокомиссия выделила на борьбу с коронавирусом более 230 млн евро. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"ЕК уже выделила свыше 230 млн евро на усилия по борьбе с коронавирусом и ищет возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность", — заявил он.