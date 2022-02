Евросоюз предоставит Украине оружие на полмиллиарда евро

Евросоюз (ЕС) предоставит Украине летальное оружие и боеприпасы на общую сумму полмиллиарда евро, решение будет оформлено и опубликовано официально в ближайшие часы. Об этом заявил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Его выступление опубликовано на странице союза в Twitter.

