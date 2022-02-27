Евросоюз предоставит Украине оружие на полмиллиарда евро

Евросоюз (ЕС) предоставит Украине летальное оружие и боеприпасы на общую сумму полмиллиарда евро, решение будет оформлено и опубликовано официально в ближайшие часы. Об этом заявил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Его выступление опубликовано на странице союза в Twitter.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today's extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAC https://t.co/rzdiiJQEUT — EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022

ЕС поставит третьей стране летальное оружие впервые в истории.

Боррель уточнил, что главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, хабом для сбора оружия станет Польша.

Слова Борреля подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Заявление прозвучало перед заседанием министров иностранных дел ЕС — четвертым на текущей неделе. На нем главы МИД и планируют принять свое историческое решение. Поскольку о нем объявили публично, это означает, что такой шаг нашел поддержку всех государств ЕС. И действительно, парой часов позднее Боррель объявил, что министры стран Евросоюза утвердили финансирование вооружений для Киева в объеме 500 млн евро.

"Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов", — сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД.

Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее, пишет Euronews.

По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители. Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.