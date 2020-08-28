Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями

Турция должна воздержаться от провокаций в Восточном Средиземноморье и начать переговоры с Грецией и Кипром по урегулированию конфликта по разграничению морского шельфа, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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В случае отсутствия прогресса в переговорах уже в сентябре Евросоюз может принять решение о введении новых санкций в отношении Анкары, пообещал Боррель. "Мы должны найти золотую середину, сохранив пространство для диалога [с Турцией], но при этом продемонстрировав коллективную силу", — подчеркнул глава европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИДа стран Союза в Берлине.

В ЕС уже готовятся к усилению давления на Анкару путем расширения персональных санкций. "[В Евросоюзе] растет разочарование в связи с поведением Турции, поэтому в Совете ЕС […] попросили рабочие группы ускорить работу по введению новых санкций против большего числа лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ [Турции в Средиземном море]", — уточнил Боррель.

Ранее ЕС уже вводил персональные санкции против лиц, вовлеченных в незаконные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. Но в этот раз могут быть применены новые санкции, например, они могут коснуться турецких морских судов, сказал Боррель. Обсуждаться ситуация будет на следующем саммите ЕС 24 сентября.

Как возник конфликт в Средиземном море

В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон (ИЭЗ). В конце прошлого года Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Соглашение Турции и Ливии раскритиковали Греция, а также Евросоюз и Египет. Ситуация серьезно обострилась в середине этого августа, когда Турция отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно "Орук Рейс" в спорный район вблизи Кипра. Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила военные корабли в спорный район, что в итоге привело к столкновению греческого фрегата с турецким.

Между тем в четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим. Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Анкара также начнет собственные военные учения в Средиземном море в следующем месяце.