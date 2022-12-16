Евросоюз принял девятый пакет санкций против России из-за войны в Украине

Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против Москвы из-за вторжения в Украину. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и оказания консалтинговых услуг компаниям из РФ, сообщается на официальном сайте Совета.

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"После еды и голода Путин теперь превращает в оружие зиму, умышленно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. […] Мы продолжим направлять наши усилия против экономики [России] и тех, кто играет важную роль в этой жестокой войне", — прокомментировал принятое решение Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В девятый пакет санкций, в частности, вошли:

ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;

запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, в том числе для дронов (продавать их также нельзя будет в любую третью страну, откуда двигатели могут переправить в РФ);

отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ и "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" и "Первого канала";

запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов и заморозка средств двух других российских банков (каких именно, в пресс-релизе не уточняется);

запрет для граждан ЕС на работу в руководящих органах компаний и организаций, которые полностью или частично принадлежат или контролируются российскими властями;

запрет для компаний из ЕС на оказание рекламных, маркетинговых и консалтинговых услуг в РФ, а также на проведение соцопросов и тестирование любой продукции для российских компаний;

запрет на инвестиции в большинство российских предприятий горнодобывающего сектора.

Одновременно Совет ЕС разрешил размораживать активы российских граждан и компаний, которые заняты в сфере сельского хозяйства и играют значительную роль в международной торговле продовольствием и удобрениями. Такое решение было принято с учетом "твердой позиции" Евросоюза по поддержанию продовольственной безопасности на глобальном уровне.

Также Евросоюз анонсировал "очень значительное" расширение списка физических лиц, в отношении которых действуют общеевропейские ограничения. Фамилии этих людей в пресс-релизе не упоминаются, издание EUObserver ранее сообщало, что под санкции могут попасть певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, телеведущий Борис Корчевников и члены семьи близкого к Путину бизнесмена Юрия Ковальчука.

Решения Совета ЕС вступят в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.