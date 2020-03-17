Евросоюз принял решение закрыть свои внешние границы на 30 дней

Во вторник, 17 марта, представители стран Евросоюза договорились закрыть внешние границы ЕС на 30 дней. Об этом сообщает LETA. Латвийскую сторону в ходе этой видеоконференции, посвященной борьбе с распространением коронавируса, представлял премьер Кришьянис Кариньш.

Также в этот день стало известно, что случаи инфицирования COVID-19 констатированы во всех странах ЕС без исключиения. До этого Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы, пишет Газета.ru.

"Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное", — уточнил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу эпицентром распространения коронавируса, поскольку в последние дни в этом регионе количество зарегистрированных случаев заражения стало больше, чем в Китае в пиковый период распространения вируса. Почти во всех европейских странах действуют ограничительные меры. В частности, запрещается проведение уроков в школах и массовых мероприятий.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Италии, серьезная эпидемиологическая ситуация сохраняется также в Испании, Франции и Германии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.