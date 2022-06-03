Евросоюз принял шестой пакет санкций за войну России против Украины

Помимо частичного нефтяного эмбарго, в новом пакете ЕС содержатся меры против росийских банков и телеканалов, обвиняемых в массовых убийствах в Буче и Мариуполе, а также в распространении военной пропаганды.

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На фоне продолжающейся уже 100-й день войны России против Украины Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России и поддерживающей ее Беларуси. "Сегодняшним пакетом мер мы еще более ограничиваем способности Кремля финансировать войну", — заявил в пятницу, 3 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Частичное нефтяное эмбарго

Евросоюз запрещает импорт российской нефти в страны ЕС и тем самым лишает Россию огромного источника доходов. Кроме того, еще больше ключевых российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT, а персональные санкции вводятся в отношении обвиняемых в зверствах в Буче и Мариуполе и в военной пропаганде Кремля, указал Боррель.

Отказ от закупки сырой нефти займет до 6 месяцев, нефтепродуктов — до 8 месяцев, отмечается в заявлении Совета ЕС. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны, которые из-за географического положения не имеют реальных альтернатив, сообщается далее.

Отключения от SWIFT, запрет вещания российских телеканалов и экспортные ограничения

От SWIFT будут отключены еще три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также белорусский "Белинвестбанк". Кроме того, ЕС приостанавливает вещание еще трех российских государственных телеканалов — "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

"Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов", — поясняется в заявлении.

Кроме того, в пакете содержатся меры об ограничениях экспорта в РФ и Беларусь товаров и технологий двойного назначения, в частности химикатов, которые могут использоваться для создания химического оружия. Речь также идет о запрете ряда консалтинговых услуг и персональных ограничениях.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее признанных международными нормами границ", — указывается в заявлении.

Совет ЕС также призвал Россию предоставить немедленный доступ гуманитарным организациям и незамедлительно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в РФ. Решения, входящие в шестой пакет санкций, в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.