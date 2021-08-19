Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации

Решение о взаимном признании сертификатов вакцинации вступает в силу с 20 августа. Кроме Украины ЕС признал также документы, выданные властями Северной Македонии и Турции

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Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации, выданные на Украине и еще в двух странах — Турции и Северной Македонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

С завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, сертификаты вакцинации, выданные в этих странах, будут приниматься на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. В то же время Украина, Турция и Северная Македония согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты о вакцинации Евросоюза.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе и за пределы нашего Союза", — заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Комиссия продолжает сотрудничать с другими третьими странами в целях их подключения к системе ЕС", — говорится в сообщении ЕК.