Евросоюз продлил санкции против России за использование химического оружия
Foto: AFP/Scanpix

Совет Евросоюза продлил еще на один год санкции в отношении России и Сирии за применение химического оружия. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации в понедельник, 11 октября. Ограничения продлены до 16 октября 2022 года, сообщает Deutsche Welle.

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Всего в санкционном списке значатся две организации и 15 физических лиц, в том числе десять граждан России, а также одна российская организация — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Из россиян под санкции подпали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Они включены в санкционный список как лица, причастные к отравлению Алексея Навального "Новичком".

Также санкции еще с 2018 года распространяются на предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, известных под именами Руслан Боширов и Александр Петров, и других представителей силовых структур.

Помимо россиян, под санкциями Евросоюза находятся пятеро граждан Сирии и сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).

Чего не смогут фигуранты списка

Перечисленным физлицам Совет ЕС запретил въезжать на территорию Евросоюза и заморозил все их банковские активы на территории ЕС. Юридическим лицам запрещен доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Это уже третье решение совета европейских стран продлить санкции в отношении России в связи с использованием химоружия. Изначально ограничения были введены в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили разработанным в СССР веществом "Новичок". Впоследствии в качестве еще одной причины для продления санкций Совет ЕС указал отравление "Новичком" Навального.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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