Евросоюз продлил санкции в отношении хакеров из России, Китая и КНДР

Действие механизма санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС, продлено до 18 мая 2022 года. Меры включают запрет на въезд киберпреступников в Евросоюз и арест их счетов.

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Совет Евросоюза в понедельник, 17 мая, продлил до 18 мая 2022 года механизм санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС или входящим в него государствам. Евросоюз выступает за глобальное, открытое, стабильное мирное и защищенное киберпространство, подчеркнули в Брюсселе, особо выделил необходимость укрепить международное сотрудничество в этой области.

Ограничительные меры уже действуют в отношении 8 физических лиц и 4 компаний и включают запрет на въезд киберпреступников на территорию Евросоюза и арест их счетов в банках государств-членов ЕС.

Хакерские атаки на ОЗХО и бундестаг Германии

Этот механизм санкций был впервые использован в июле 2020 года. ЕС ввел штрафные меры в отношении россиян Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова за причастность к попыткам кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда же под санкции попали хакеры из Китая и Северной Кореи.

А в октябре 2020 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба, специализирующегося на криптографии. Евросоюз считает их причастными к кибератаке на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года.