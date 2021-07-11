Евросоюз раскрыл побочные эффекты одобренных в ЕС вакцин

Европейский медицинский регулятор (EMA) представил предварительные результаты исследования побочных эффектов одобренных в ЕС вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает The Bell.

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В документе говорится, что препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna могут "в крайне редких случаях" привести к миокардиту (воспаление сердечной мышцы) и перикардиту (воспаление ткани, окружающей сердце).

Всего из 177 млн введенных доз Pfizer/BioNTech было выявлено 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита. Из 20 млн доз Moderna обнаружили по 19 случаев обоих заболеваний.

Синдром капиллярной утечки (повышенная проницаемость капилляров) ЕМА рекомендовал внести в список побочных эффектов от вакцины Janssen (Johnson & Johnson). Заболевание было выявлено у трех привитых, двое из них умерли. Всего же ввели более 18 млн доз.

Что касается препарата от AstraZeneca, то здесь регулятор рекомендовал предупреждать о синдроме Гийена—Барре (СГБ, аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление нервных окончаний, приводит к мышечной слабости и онемениям). Хотя связь между вакциной и заболеванием регулятор не выявил, однако, тем не менее, считает нужным предупреждать об этом.